Катастрофа самолета на Кубе: консул проверяет, были ли на борту украинцы

Консул выясняет, были ли граждане Украины на борту самолета "Боинг-737", который в пятницу разбился на Кубе.

Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

"Консул проверяет информацию, могли ли быть на борту Boeing 737 украинцы", - написал он.

Авіакатастрофа на Кубі. Консул перевіряє інформацію, чи могли бути на борту Boeing 737 українці. https://t.co/pCLCrNtdKu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 18, 2018

Позже Кирилич отметил, что МИД Кубы и авиакомпания не сообщают о гражданстве погибших и пострадавших.

По его словам, консул поддерживает оперативный контакт с МИД страны.

МЗС Куби та авіакомпанія не повідомляють про громадянство загиблих і постраждалих. Консул підтримує оперативний контакт з МЗС країни. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 18, 2018

18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737".

После падения погибли более 100 человек, пишет Reuters со ссылкой на кубинское телевидение. Сообщается, что на борту было 105 пассажиров (в том числе 5 детей) и 9 членов экипажа.

Пожар, который возник после взрыва, ликвидирован.

Государственные СМИ сообщили, что все члены экипажа самолета были гражданами иностранного государства, но не уточнили, какого именно.

Трое пассажиров "Боинга-737" выжили после его падения. Их госпитализировали в критическом состоянии.