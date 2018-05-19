Катастрофа самолета на Кубе: консул проверяет, были ли на борту украинцы

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Суббота, 19 мая 2018, 00:16

Консул выясняет, были ли граждане Украины на борту самолета "Боинг-737", который в пятницу разбился на Кубе.

Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

"Консул проверяет информацию, могли ли быть на борту Boeing 737 украинцы", - написал он.

Позже Кирилич отметил, что МИД Кубы и авиакомпания не сообщают о гражданстве погибших и пострадавших.

По его словам, консул поддерживает оперативный контакт с МИД страны.

18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737".

После падения погибли более 100 человек, пишет Reuters со ссылкой на кубинское телевидение. Сообщается, что на борту было 105 пассажиров (в том числе 5 детей) и 9 членов экипажа.

Пожар, который возник после взрыва, ликвидирован.

Государственные СМИ сообщили, что все члены экипажа самолета были гражданами иностранного государства, но не уточнили, какого именно.

Трое пассажиров "Боинга-737" выжили после его падения. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Темы: авиа катастрофы
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