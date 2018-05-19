Стрілянина у штаті Джорджія: 1 людина загинула
Біля однієї зі шкіл в окрузі Клейтон (штат Джорджія, США) сталася стрілянина - 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення.
Про це повідомляє AP.
Керівник служби безпеки шкіл округу Томас Травік заявив, що постріли пролунали на парковці Mount Zion High School після суперечки між людьми, які брали участь у церемонії вручення дипломів випускникам Центру образотворчих мистецтв Клейтона (Clayton County Performing Arts Center).
У результаті інциденту, за інформацією правоохоронних органів, постраждали дві жінки - одна з них була поранена в ногу, інша - в груди. Остання, як розповіли пізніше поліцейські, померла, передає телеканал WSB-TV.
Як повідомлялось, у результаті стрілянини у школі в Санта-Фе (штат Техас) - загинули 10 людей, ще 10 - отримали поранення.
У нападі підозрюють 17-річного учня.
Правоохоронці затримали стрільця та ще одну людину. При цьому називається ім'я нападника – Дімітріос Пагуртіс.
Серед постраждалих – офіцер поліції, учні та співробітники школи.