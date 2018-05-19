Стрілянина у штаті Джорджія: 1 людина загинула

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Субота, 19 травня 2018, 06:48

Біля однієї зі шкіл в окрузі Клейтон (штат Джорджія, США) сталася стрілянина - 1 людина загинула, ще 1 - отримала поранення.

Про це повідомляє AP.

Керівник служби безпеки шкіл округу Томас Травік заявив, що постріли пролунали на парковці Mount Zion High School після суперечки між людьми, які брали участь у церемонії вручення дипломів випускникам Центру образотворчих мистецтв Клейтона (Clayton County Performing Arts Center).

У результаті інциденту, за інформацією правоохоронних органів, постраждали дві жінки - одна з них була поранена в ногу,  інша - в груди. Остання, як розповіли пізніше поліцейські, померла, передає телеканал WSB-TV.

Як повідомлялось, у результаті стрілянини у школі в Санта-Фе (штат Техас) - загинули 10 людей, ще 10 - отримали поранення.

У нападі підозрюють 17-річного учня.

Правоохоронці затримали стрільця та ще одну людину. При цьому називається ім'я нападника – Дімітріос Пагуртіс.

Серед постраждалих – офіцер поліції, учні та співробітники школи.

Теми: США
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