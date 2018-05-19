Стрельба в штате Джорджия: 1 человек погиб

Возле одной из школ в округе Клейтон (штат Джорджия, США) произошла стрельба - 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.

Об этом сообщает AP.

Руководитель службы безопасности школ округа Томас Травик заявил, что выстрелы прозвучали на парковке Mount Zion High School после спора между людьми, которые принимали участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтона (Clayton County Performing Arts Center).

В результате инцидента, по информации правоохранительных органов, пострадали две женщины - одна из них была ранена в ногу, другая - в грудь. Последняя, ​​как рассказали позже полицейские, умерла, передает телеканал WSB-TV.

Как сообщалось, в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас) - погибли 10 человек, еще 10 - получили ранения.

В нападении подозревают 17-летнего ученика.

Правоохранители задержали стрелка и еще одного человека. При этом называется имя нападавшего - Димитриос Пагуртис.

Среди пострадавших - офицер полиции, ученики и сотрудники школы.