ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає

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Субота, 19 травня 2018, 07:34

За минулу добу бойовики 43 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів  – застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Про це станом на 7:00 повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність.

Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", – йдеться у звіті.

Активні бойові дії тривали на Луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна та Троїцьке.

"На Горлівському напрямку зафіксували активність противника в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне. На Донецькому – Авдіївська промзона, Піски", – наголосили в ООС.

На Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.

"В районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів турбуючий вогонь снайпера було оперативно подавлено", – зазначили у прес-центрі.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 бойовиків. 

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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