ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає

За минулу добу бойовики 43 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Про це станом на 7:00 повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність.

Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", – йдеться у звіті.