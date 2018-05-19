ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає
За минулу добу бойовики 43 рази порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.
Про це станом на 7:00 повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Упродовж минулої доби, 18 травня, на всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування продовжували випробовувати оборону українських військ на міцність.
Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", – йдеться у звіті.
Активні бойові дії тривали на Луганському напрямку в районах населених пунктів Новозванівка, Попасна та Троїцьке.
"На Горлівському напрямку зафіксували активність противника в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне. На Донецькому – Авдіївська промзона, Піски", – наголосили в ООС.
На Маріупольському напрямку постійно тривають бойові дії в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.
"В районі населеного пункту Водяне було виявлено снайперську пару. Контрснайперськими заходами наших підрозділів турбуючий вогонь снайпера було оперативно подавлено", – зазначили у прес-центрі.
За даними розвідки, знищено 2 та поранено 3 бойовиків.