ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, потерь нет

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Суббота, 19 мая 2018, 07:34

За минувшие сутки боевики 43 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз  применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Об этом по состоянию на 7:00 сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 мая, на всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска и незаконно созданные ими военные формирования продолжали испытывать оборону украинских войск на прочность.

Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику",  говорится в отчете.

Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.

"На Горловском направлении зафиксировали активность противника в районах населенных пунктов Зайцево, Железное. На Донецком  Авдеевская промзона, Пески",  подчеркнули в ООС.

На Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.

"В районе населенного пункта Водяное было обнаружено снайперскую пару. Контрснайперскими мерами наших подразделений огонь снайпера был оперативно подавлен",  отметили в пресс-центре.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 боевиков.

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия
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