Порошенко чекає від ВР закон про нацбезпеку до липня

Президент Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада ухвалить закон про нацбезпеку до липня.

Про це глава держави заявив під час робочого візиту у Хмельниччину, де зустрівся з активом області.

Говорячи про реформи в Україні, Порошенко заявив: "Ніколи реформи не йшли таким широким фронтом".

"Якщо хтось цього не бачить, рекомендую зняти чорні окуляри... Ми будемо рішуче продовжувати наступ у реформах, не дозволю зупинити їхні темпи", - зазначив він.

"Коли ми об'єднані, все буде добре - і в Європу повернемося, і до НАТО вступимо... Причому двері відкрито ще з 2008 року, нам потрібно робити внутрішню роботу.... Парламент у першому читанні вже підтримав пропозиції президента у вигляді закона про нацбезпеку. Дуже сподіваюся, що у червні на саміт НАТО ми вже зможемо представити проголосований і підписаний закон", - заявив президент.

Саміт НАТО має відбутися 11-12 липня, саміт Україна-ЄС - 9 липня.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року НАТО визнало прагнення України до набуття повноцінного членства у цій організації. Досі в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

На сайті Альянсу було оновлено розділ сайту, присвячений Україні, до якого додали блок про рішення Верховної ради від 8 червня щодо членства в НАТО як стратегічної мети України. Досі цей блок був відсутній на сайті Альянсу.