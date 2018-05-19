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Порошенко чекає від ВР закон про нацбезпеку до липня

Субота, 19 травня 2018, 12:59

Президент Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада ухвалить закон про нацбезпеку до липня.

Про це глава держави заявив під час робочого візиту у Хмельниччину, де зустрівся з активом області.

Говорячи про реформи в Україні, Порошенко заявив: "Ніколи реформи не йшли таким широким фронтом".

"Якщо хтось цього не бачить, рекомендую зняти чорні окуляри... Ми будемо рішуче продовжувати наступ у реформах, не дозволю зупинити їхні темпи", - зазначив він. 

"Коли ми об'єднані, все буде добре - і в Європу повернемося, і до НАТО вступимо... Причому двері відкрито ще з 2008 року, нам потрібно робити внутрішню роботу.... Парламент у першому читанні вже підтримав пропозиції президента у вигляді закона про нацбезпеку. Дуже сподіваюся, що у червні на саміт НАТО ми вже зможемо представити проголосований і підписаний закон", - заявив президент. 

Саміт НАТО має відбутися 11-12 липня, саміт Україна-ЄС - 9 липня.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року НАТО визнало прагнення України до набуття повноцінного членства у цій організації. Досі в Альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

На сайті Альянсу було оновлено розділ сайту, присвячений Україні, до якого додали блок про рішення Верховної ради від 8 червня щодо членства в НАТО як стратегічної мети України. Досі цей блок був відсутній на сайті Альянсу.

Українська правда
Теми: НАТОПорошенкоВерховна Радазаконодавство
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