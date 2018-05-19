Порошенко ждет от ВР закон о нацбезопасности до июля
Президент Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада примет закон о нацбезопасности к июлю.
Об этом глава государства заявил во время рабочего визита в Хмельницкую область, где встретился с активом региона.
Говоря о реформах в Украине, Порошенко заявил: "Никогда реформы не шли таким широким фронтом".
"Если кто-то этого не видит, рекомендую снять черные очки... Мы будем решительно продолжать наступление в реформах, не позволю остановить их темпы", - отметил он.
"Когда мы объединены, все будет хорошо - и в Европу вернемся, и в НАТО вступим ... Причем двери открыты еще с 2008 года, нам только нужно делать внутреннюю работу .... Парламент в первом чтении уже поддержал предложения президента в виде закона о нацбезопасности. Очень надеюсь, что в июне на саммит НАТО мы уже сможем представить проголосованный и подписанный закон", - заявил президент.
Саммит НАТО должен состояться 11-12 июля, саммит Украина-ЕС - 9 июля.
Напомним, в начале марта 2018 г. НАТО признало стремление Украины к получению полноценного членства в этой организации. До сих пор в Альянсе отказывались официально признать данное стремление Украины.
На сайте Альянса было обновлен раздел сайта, посвященный Украине, в который добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.