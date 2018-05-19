Порошенко ждет от ВР закон о нацбезопасности до июля

112 просмотров
Суббота, 19 мая 2018, 12:59

Президент Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада примет закон о нацбезопасности к июлю. 

Об этом глава государства заявил во время рабочего визита в Хмельницкую область, где встретился с активом региона.

Говоря о реформах в Украине, Порошенко заявил: "Никогда реформы не шли таким широким фронтом".

"Если кто-то этого не видит, рекомендую снять черные очки... Мы будем решительно продолжать наступление в реформах, не позволю остановить их темпы", - отметил он.

"Когда мы объединены, все будет хорошо - и в Европу вернемся, и в НАТО вступим ... Причем двери открыты еще с 2008 года, нам только нужно делать внутреннюю работу .... Парламент в первом чтении уже поддержал предложения президента в виде закона о нацбезопасности. Очень надеюсь, что в июне на саммит НАТО мы уже сможем представить проголосованный и подписанный закон", - заявил президент.

Саммит НАТО должен состояться 11-12 июля, саммит Украина-ЕС - 9 июля.

Напомним, в начале марта 2018 г. НАТО признало стремление Украины к получению полноценного членства в этой организации. До сих пор в Альянсе отказывались официально признать данное стремление Украины. 

На сайте Альянса было обновлен раздел сайта, посвященный Украине, в который добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.

Украинская правда
Темы: НАТО Порошенко Верховная Рада законодательство
powered by lun.ua
По теме
В Сербии создали комиссию по расследованию применения НАТО снарядов с обедненным ураном 18 мая 2018, 21:33
В НАТО осудили открытие крымского моста 16 мая 2018, 16:34
В НАТО хотят ускорить установление гендерного равенства в Украине 15 мая 2018, 11:44
Все новости
Главные новости
Хмельницкую ОГА возглавил Лозовой
Украинский лоукостер начнет полеты 19 мая
СБУ: В 2015 Вагнер приказал эвакуировать вооружение ВС РФ из-под Дебальцево
В авиакатастрофе на Кубе украинцы не пострадали - МИД
Все новости
семья

8 общих черт родителей, имеющих успешных детей

Опыт

Как украинская писательница Оксана Лущевская живет в Америке