Поранена під час обстрілу Троїцького жінка прийшла до тями

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Субота, 19 травня 2018, 15:09

36-річна жінка, яка була поранена внаслідок обстрілу Троїцького на Луганщині 18 травня, ввечері прийшла до тями у лікарні Лисичанська.

Про це Громадському радіо повідомив голова Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації Сергій Шакун.

"Після того, як жінка була доставлена до лікарні, її прооперували. Увечері вона прийшла до тями. Сьогодні вона у стабільному стані", — зазначив Шакун.

18-річний син жінки, який також потрапив під обстріл, перебуває в травматологічному відділенні.  Його стан оцінюють як задовільний.

"Я думаю, йому треба буде допомога психологів і процес реабілітації після серйозної психологічної травми", — додав голова ВЦА.

Як повідомлялося, в ніч на 18 травня бойовики обстріляли Троїцьке Попаснянського району Луганської області. В результаті загинули батько та його 13-річний син, мати та 18-річний син госпіталізовані з серйозними травмами.

Теми: Донбас бойові дії
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