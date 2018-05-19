Раненая во время обстрела Троицкого женщина пришла в себя

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Суббота, 19 мая 2018, 15:09

36-летняя женщина, которая была ранена в результате обстрела Троицкого Луганской области 18 мая, вечером пришла в себя в больнице Лисичанска.

Об этом Громадському радіо сообщил председатель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Сергей Шакун.

"После того, как женщина была доставлена ​​в больницу, ее прооперировали. Вечером она пришла в себя. Сегодня она в стабильном состоянии", - отметил Шакун.

18-летний сын женщины, который также попал под обстрел, находится в травматологическом отделении. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

"Я думаю, ему понадобится помощь психологов и процесс реабилитации после серьезной психологической травмы", - добавил глава ВГА.

Как сообщалось, в ночь на 18 мая боевики обстреляли Троицкое Попаснянского района Луганской области. В результате погибли отец и его 13-летний сын, мать и 18-летний сын госпитализированы с серьезными травмами.

Темы: Донбасс боевые действия
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