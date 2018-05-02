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ООС розгляне кожен випадок співпраці з окупантами – Наєв

Середа, 2 травня 2018, 11:37

Командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв запевнив, що правоохоронці будуть розглядати кожен випадок співпраці з окупантами індивідуально. 

Про це генерал-лейтенант повідомив на брифінгу 2 травня.

"Співробітники СБУ за підтримки правоохоронних органів будуть займатися питаннями правової реабілітації осіб, які були змушені співпрацювати з окупаційною владою, але не були причетні до вбивств, насильства або інших злочинів проти людяності", - пояснив Наєв.

Він додав, що кожен з цих випадків буде розглядатися індивідуально.

"Для тих громадян, які брали участь у злочинах, вихід із ситуації полягає через суд та вирок у відповідності до тяжкості скоєного злочину, але ці люди мають усвідомлювати, що українське правосуддя - це кращий вихід для них, ніж безправ’я або навіть загибель на війні за чужими законами", - сказав керівник ООС.

Крім того, Наєв розповів про порядок перетину товарів на окуповану територію.

"Контроль щодо перетину товарів буде проводитися відповідно до законів і норм встановлених в українській державі. На даний час діє рішення РНБО, яким заборонено перетин відповідних товарів, за винятком гуманітарних", - пояснив він.

Щодо незаконного перетину товарів на територію ОРДЛО, то командувач ООС додав, що йому будуть протидіяти відповідні підрозділи.

Також Наєв заявив, що не прогнозує загострення бойових дій на Донбасі у зв’язку з початком операції, але запевняє, що безкарні обстріли бойовиків не терпітимуть.

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

30 квітня завершилася Антитерористична операція і набуло чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі.

Читайте також: "Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва"

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіАТОДонбас
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