30 квітня завершується Антитерористична операція і набуває чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі.

Волонтер Роман Доник опублікував у Facebook перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, що входять до зони бойових дій відповідно до нових правил у зв'язку з початком проведення Операції об'єднаних сил.

Документ з Facebook Романа Доника

"Всі інші населені пункти до кордонів з Харківською та Дніпропетровською областей входять до "зони безпеки". Для них до окремого розпорядження командувача операцією ОС нічого не змінюється", - уточнив волонтер.

Раніше в Міноборони повідомляли, що районом бойових дій вважається район, охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання по недопущенню прориву противника вглиб території держави. Однак конкретні населені пункти не називалися.

Підставою для допуску в район проведення операції Об'єднаних сил для осіб, які не були залучені до забезпечення нацбезпеки і оборони є: проживання в районі особи або його найближчих родичів (при наявності відповідних документів), розміщення в районі проведення операції місць поховання близьких родичів або членів сім'ї, смерть близьких родичів або членів сім'ї в районі проведення операції, наявність права власності на об'єкти нерухомості в районі проведення операції.

А також необхідність участі в забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, або з гуманітарних питань, необхідність виконання дипломатичних або консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС України) та ін.

Повідомлялося, що зоною безпеки, прилеглою до району бойових дій, вважається: Виноградне, Курахово, Очеретяне, Розівка, Вовчеярівка, Біла гора, Новоайдар, Садки, Макарівка, Простяне, уздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей, Ольгівка, уздовж адмінкордону Донецької та Харківської областей, Знаменівка, вздовж адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей, Комішеваха, уздовж адмінкордону Донецької та Запорізької областей, Урзуф, уздовж морського узбережжя, Приморське.

У цій зоні за рішенням командувача Об'єднаних сил, можуть створюватися райони обмеженого доступу і заборонені для доступу райони.

Разом з тим, прес-центр штабу АТО повідомив у понеділок, що припиняє свою діяльність.

Крім того, у неділю перший заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ, керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей генерал-лейтенант Михайло Забродський звернувся до особового складу сил АТО з подякою за роботу.

"Закінчується АТО, але не завершується війна на Сході України. Переконаний, що і надалі кожен із Вас буде бездоганно та сумлінно виконувати свій конституційний обов’язок із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої Батьківщини", - зазначив він.