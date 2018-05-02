Керівник Операції об’єднаних сил Сергій Наєв не прогнозує загострення бойових дій на Донбасі у зв’язку з початком операції, але запевняє, що безкарні обстріли бойовиків не терпітимуть.

Про це він сказав на брифінгу 2 травня у Краматорську.

"Жителі Донбасу по обидві сторони від лінії зіткнення найбільше бояться активізації бойових дій. Тому хочу наголосити: ми не прогнозуємо загострення бойових дій у зв’язку з початком операції", - сказав Наєв.

Він підкреслив, що ООС покликана привести мир на Донбас, але додав, що на агресію противника відповідатимуть.

"Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для щоб прискорити його завершення… Ми не будемо миритися з системними обстрілами, які противник проводить проти українських позицій. Такі односторонні обстріли є актом убивства. Головним з завдань є припинення безкарних обстрілів. Відповідь на провокації буде жорсткою та невідворотною", - сказав Наєв.

Він додав, що мінські домовленості не позбавляють ЗСУ права на самозахист.

Крім того, за словами Наєва, значні зусилля керівництва ООС будуть направленні на зміцнення позицій Збройних сил України на лінії зіткнення.

"Буде проведено дообладнання та посилення оборонних споруд, створення нових укриттів для особового складу та техніки. Маємо також намір переглянути схеми мінно-оборонних загороджень, звільнити від вибухівки ті ділянки, які створюють небезпеку для місцевого населення", - сказав керівник ООС.

Також на Донбасі упроваджуватимуть новітні системи управління військами, зокрема, у розвідці та контролі повітряного простору.

"Противник може вважати це відповіддю на погрози, що лунають від деяких російських діячів, щодо планів розширення агресії в України. Відповідь на такі дії, якщо противник на них наважиться, буде швидкою та ефективною", - підсумував Наєв.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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30 квітня президент Петро Порошенко закінчив АТО і почав операцію Об'єднаних сил. З початком Операції об'єднаних сил на Донбасі почав діяти особливий порядок.