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Нардеп Гончаренко дарує одеситам пакети з шампанським та свічками

Середа, 2 травня 2018, 12:57
Нардеп Гончаренко дарує одеситам пакети з шампанським та свічками

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" вітає виборців свого округу в Одесі з днем народження та дарує подарунки у пакеті зі своїм ім'ям.

Про це у Twitter повідомляє громадська організація "ЧЕСНО".

Зазначається, що нещодавно мешканка Одеси отримала від нардепа свічку, шампанське та цукерки у брендовому пакеті з написом: "З днем народження. Олексій Гончаренко".

У коментарі організації народний обранець заявив, що не вважає такий жест підкупом виборців.

"Так, я деяких людей вітаю з днем народження. Я вітаю людей, які мають для мене особливе значення. Їх небагато", - сказав Гончаренко.

За його словами, у кількох громадських організаціях він взяв дані громадян, які мають якісь заслуги, "чи то лікарі, які довго працювали, чи то вчителі," і вітає їх з днем народження.

Він зазначив, що деяких із них знає особисто.

Гончаренко відмовився повідомити, які саме громадські організації надали йому такі дані.

На уточнююче питання, про яку кількість громадян, яких він вітає з днем народження, йдеться, Гончаренко відповів: "Про десятки людей на місяць".

Він додав, що робить це за свої особисті кошти.

Раніше в Комітеті виборців України повідомили, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

Зокрема, громадян підкуповували горілкою, курчатами та дровами.

Українська правда

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Теми: БППОдесапідкуп
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