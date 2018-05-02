Нардеп Гончаренко дарує одеситам пакети з шампанським та свічками

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" вітає виборців свого округу в Одесі з днем народження та дарує подарунки у пакеті зі своїм ім'ям.

Про це у Twitter повідомляє громадська організація "ЧЕСНО".

Зазначається, що нещодавно мешканка Одеси отримала від нардепа свічку, шампанське та цукерки у брендовому пакеті з написом: "З днем народження. Олексій Гончаренко".

У коментарі організації народний обранець заявив, що не вважає такий жест підкупом виборців.

"Так, я деяких людей вітаю з днем народження. Я вітаю людей, які мають для мене особливе значення. Їх небагато", - сказав Гончаренко.

За його словами, у кількох громадських організаціях він взяв дані громадян, які мають якісь заслуги, "чи то лікарі, які довго працювали, чи то вчителі," і вітає їх з днем народження.

Він зазначив, що деяких із них знає особисто.

Інколи депутати @verkhovna_rada вітають виборців свого округу особисто з днем народження.



Нещодавно мешканка Одеси отримала свічку, шампанське і цукерки в брендованому пакеті - подарунок від Алексей Гончаренко, @BPPSolidarnist - https://t.co/6BGtUqljqo pic.twitter.com/mNfZdk42Oi — ЧЕСНО (@chesno_movement) May 2, 2018

Гончаренко відмовився повідомити, які саме громадські організації надали йому такі дані.

На уточнююче питання, про яку кількість громадян, яких він вітає з днем народження, йдеться, Гончаренко відповів: "Про десятки людей на місяць".

Він додав, що робить це за свої особисті кошти.

Раніше в Комітеті виборців України повідомили, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

Зокрема, громадян підкуповували горілкою, курчатами та дровами.