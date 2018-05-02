РосЗМІ: конфлікт на Донбасі перейшов у "гарячу стадію"

Так званий в.о. глави самопроголошеної "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив, що конфлікт на Донбасі перейшов в "гарячу стадію".

Про це повідомляє РІА Новини.

За його словами, причиною "гарячої стадії конфлікту на Донбасі" стала активність української влади.

Ватажок бойовиків заявив, що українські військові нібито вчинили "удар артилерії по парадному розрахунку, що готувався до святкування Дня Перемоги і бомбардування блокпоста МВС республіки".

Він пообіцяв, що "свято 9 травня" пройде "як і належить нащадкам переможців".

Ще в квітні бойовики ОРЛО стягнули велику кількість танків, гаубиць, ракетних систем "земля-повітря", реактивних систем залпового вогню, БМП і БТР на околиці окупованого ними Луганська.

Вони мають намір помістити велику кількість техніки в центрі окупованого Луганська 9 травня.

2 травня, під час брифінгу керівник Операції об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не прогнозує загострення бойових дій на Донбасі в зв'язку з початком операції, але запевняє, що безкарні обстріли бойовиків терпіти не будуть.

Нагадаємо, як повідомляв міністр оборони Степан Полторак, з травня на Донбасі почнеться новий формат військової операції під керівництвом Об'єднаних сил. За його словами, з цією метою здійснюється передислокація органів військового управління, заміна частин і підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна.