ООС: Бої тривають на всій лінії зіткнення, окупанти застосовують "Град"

Протягом доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії із застосуванням важкої артилерії.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 19 травня, російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети

На Луганщині, в районах населених пунктів Новотошківське, Кримське, Новозванівка, Золоте, Троїцьке, противник безрезультатно намагався витіснити підрозділи ЗСУ з вигідних оборонних позицій.

На донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новотроїцьке. Противник вдається до ведення вогоню з артилерії та мінометів з житлових кварталів міста Горлівка, прикриваючись мирним населенням.

На маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Харчовик, Талаківка та Широкине.

Під час бойових дій троє бійців ЗСУ отримали поранення. Як повідомляється, поранених оперативно доставлено до шпиталю та їхньому життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, знищено одного та поранено трьох окупантів.

Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисниках Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції.

У штабі повідомили, що ситуація контрольована Об’єднаними силами. Втрат українських військ від початку доби немає.