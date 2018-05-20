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ООС: Бои идут по всей линии соприкосновения, оккупанты применяют "Град"

Воскресенье, 20 мая 2018, 07:49
ООС: Бои идут по всей линии соприкосновения, оккупанты применяют Град

В течении суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, по всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия с применением тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 19 мая, российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы

На Луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, противник безрезультатно пытался вытеснить подразделения ВСУ из выгодных оборонительных позиций.

На донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Противник прибегает к огоню из артиллерии и минометов из жилых кварталов города Горловка, прикрываясь мирным населением.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий трое бойцов ВСУ получили ранения. Как сообщается, раненые оперативно доставлены в госпиталь и их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, уничтожен один и ранены трое оккупантов.

В течение ночи текущих суток, 20 мая, противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции.

В штабе сообщили, что ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь украинских войск с начала суток нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
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