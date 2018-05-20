У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата-"радикала"

У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата облради від Радикальної партії Дмитра Блауша, внаслідок якої було травмовано 11-річну дитину. Учасники ДТП з місця інциденту поїхали.

Про ДТП, яке сталося ввечері 19 травня, повідомили в облуправлінні Нацполіції Чернігівської області.

"Автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Один з пасажирів викликав "швидку" та разом із батьком допоміг хлопчику піднятися. Коли навколо почали збиратися люди, водій і пасажири сіли в інше авто і поїхали з місця пригоди", - йдеться у повідомленні.

Автомобіль доправили на штрафмайданчик, на місці події було вилучено речові докази та опитано свідків.

У поліції зазначили, що на місці інциденту також було знайдено "речовину білого кольору", яку було вилучено та направлено на експертизу.

Також встановлено усіх осіб, які були в авто.

"До відділу поліції вони (водій та пасажири авто - ред.) прийшли самі, їх було опитано та взято аналізи. Наразі відомо, що вони не були у стані алкогольного сп’яніння. Результати аналізів щодо наркотичного сп’яніння будуть пізніше", - повідомили правоохоронці.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Фото - прес-служба Нацполіції Чернігівської обл.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що одним з учасників ДТП був брат депутата облради від РПЛ Дмитра Блауша.

"Постраждав 10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді. Очевидці кажуть, що в машині були наркотики. ... Я розмовляв з начальником поліції Чернігівщини Едуардом Альохіним і сказав йому дослівно: найбільше, що мене принизить - це коли винуватці ДТП залишаться безкарними. Я нікого покривати не збираюся, хто б це не був", - заявив Ляшко.

Сам Дмитро Блауш на своїй сторінці у Facebook заявив: "Кожна людина відповідає сама за себе або за своїх дітей, але аж ніяк не за братів, сестер, батьків".

"У мене вистачає родичів зі схожим прізвищем, я маю нести відповідальність за справи кожного?! ... Не треба танцювати на чужому нещасті ... Пройду всі випробування, не маючи жодного відношення до цієї ситуації", - зазначив депутат.

Він також додав, що дитина внаслідок ДТП отримала черепно-мозкову травму, "але її життю нічого не загрожує і жоден з внутрішніх органів не постраждав".

"Станом на 11:00 зробили повторне КТ, яке показало що ніяких операцій робити не треба ... Особисто я та моя сім’я зробить все від себе залежне, щоб хлопчик отримав все необхідне лікування, це той мінімум, який ми можемо зробити", - заявив він.