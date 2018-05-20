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У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата-"радикала"

Неділя, 20 травня 2018, 17:52
У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата-радикала

У Чернігові сталася ДТП за участю брата депутата облради від Радикальної партії Дмитра Блауша, внаслідок якої  було травмовано 11-річну дитину. Учасники ДТП з місця інциденту поїхали. 

Про ДТП, яке сталося ввечері 19 травня, повідомили в облуправлінні Нацполіції Чернігівської області.

"Автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Один з пасажирів викликав "швидку" та разом із батьком допоміг хлопчику піднятися. Коли навколо почали збиратися люди, водій і пасажири сіли в інше авто і поїхали з місця пригоди", - йдеться у повідомленні. 

Автомобіль доправили на штрафмайданчик, на місці події було вилучено речові докази та опитано свідків.

У поліції зазначили, що на місці інциденту також було знайдено "речовину білого кольору", яку було вилучено та направлено на експертизу. 

Також встановлено усіх осіб, які були в авто. 

"До відділу поліції вони (водій та пасажири авто - ред.) прийшли самі, їх було опитано та взято аналізи. Наразі відомо, що вони не були у стані алкогольного сп’яніння. Результати аналізів щодо наркотичного сп’яніння будуть пізніше", - повідомили правоохоронці. 

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

 
 
 
Фото - прес-служба Нацполіції Чернігівської обл.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що одним з учасників ДТП був брат депутата облради від РПЛ Дмитра Блауша.

"Постраждав 10-річний хлопчик, який їхав на велосипеді. Очевидці кажуть, що в машині були наркотики. ... Я розмовляв з начальником поліції Чернігівщини Едуардом Альохіним і сказав йому дослівно: найбільше, що мене принизить - це коли винуватці ДТП залишаться безкарними. Я нікого покривати не збираюся, хто б це не був", - заявив Ляшко.

Сам Дмитро Блауш на своїй сторінці у Facebook заявив: "Ніхто не відмовчується, ніхто не ховається. Так, мій брат був співучасником цієї ДТП".

"Кожна людина відповідає сама за себе або за своїх дітей, але аж ніяк не за братів, сестер, батьків. У мене вистачає родичів зі схожим прізвищем, я маю нести відповідальність за справи кожного?! ... Не треба танцювати на чужому нещасті ... Пройду всі випробування, не маючи жодного відношення до цієї ситуації", - зазначив депутат. 

Блауш заявив також, що його брат "викликав швидку, разом з батьком дитини надав першу допомогу дитині та разом з батьком поклав дитину в карету "швидкої".

"Ця машина немає жодного відношення до брата та нашої сім’ї... Чому ніхто не пише, скільки людей було в авто і хто саме був за кермом? Тільки через те, що його прізвище Блауш? Чому ніхто не пише, що дитина виїхала на проїжджу частину, де немає ані зебри, а навпаки це об’їздна дорога... Всі пишуть, що дитину збили на узбіччі, та дитина реально виїхала на дорогу і шансів уникнути ДТП не було", - заявив депутат.

"І не треба писати про різні стани його сп’яніння, він був абсолютно тверезий", - заявив Блауш.

Він також додав, що дитина внаслідок ДТП отримала черепно-мозкову травму, "але її життю нічого не загрожує і жоден з внутрішніх органів не постраждав".

"Станом на 11:00 зробили повторне КТ, яке показало що ніяких операцій робити не треба ... Особисто я та моя сім’я зробить все від себе залежне, щоб хлопчик отримав все необхідне лікування, це той мінімум, який ми можемо зробити", - заявив він. 

Українська правда

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Теми: Радикальна партіяДТПЧернігівська область
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