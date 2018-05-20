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В Чернигове брат депутата-"радикала" попал в ДТП: пострадал ребенок

Воскресенье, 20 мая 2018, 17:52
В Чернигове брат депутата-радикала попал в ДТП: пострадал ребенок

В Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата облсовета от Радикальной партии Дмитрия Блауша, в результате которого был травмирован 11-летний ребенок. Участники ДТП с места инцидента скрылись. 

О ДТП, которое произошло вечером 19 мая, сообщили в облуправлении Нацполиции Черниговской области.

"Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. Один из пассажиров вызвал "скорую" и вместе с отцом помог мальчику подняться. Когда вокруг начали собираться люди, водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении.

Автомобиль доставили на штрафплощадку, на месте инцидента были изъяты вещественные доказательства и опрошены свидетели.

В полиции отметили, что на месте инцидента также было найдено "вещество белого цвета", которое изъяли и направили на экспертизу.

Также установлены все лица, которые были в авто.

"В отделение полиции они (водитель и пассажиры авто - ред.) пришли сами, были опрошены, у них взяли анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения. Результаты анализов на наркотическое опьянение будут позже", - сообщили правоохранители.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.2 ст.286 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без него.

 
 
 
Фото - пресс-служба Нацполиции Чернігівской обл.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что одним из участников ДТП был брат депутата облсовета от РПЛ Дмитрия Блауша.

"Пострадал 10-летний мальчик, который ехал на велосипеде. Очевидцы говорят, что в машине были наркотики. ... Я разговаривал с начальником полиции Черниговщины Эдуардом Алехиным и сказал ему дословно: больше всего, что меня унизит - это если виновники ДТП останутся безнаказанными. Я никого покрывать не собираюсь, кто бы это ни был", - заявил Ляшко.

Сам Дмитрий Блауш на своей странице в Facebook заявил: "Никто не отмалчивается, никто не прячется. Да, мой брат был соучастником этого ДТП".

"Каждый человек отвечает сам за себя или своих детей, но никак не за братьев, сестер, родителей. У меня хватает родственников с похожей фамилией, я должен нести ответственность за дела каждого?! ... Не надо танцевать на чужом несчастье. .. Я пройду все испытания, не имея никакого отношения к этой ситуации", - отметил депутат.

Блауш заявил также, что его брат "вызвал скорую, вместе с отцом ребенка оказал первую помощь ребенку и вместе с отцом положил ребенка в карету "скорой".

"Эта машина не имеет никакого отношения к брату и нашей семье ... Почему никто не пишет, сколько людей было в авто и кто именно был за рулем? Только потому, что его фамилия Блауш? Почему никто не пишет, что ребенок выехал на проезжую часть, где нет ни одной зебры, а наоборот - это объездная дорога ... Все пишут, что ребенка сбили на обочине, а ребенок реально выехал на дорогу и шансов избежать ДТП не было", - заявил депутат.

"И не надо писать о различных состояниях его опьянения, он был абсолютно трезв", - заявил Блауш.

Он также добавил, что ребенок в результате ДТП получил черепно-мозговую травму, "но его жизни ничего не угрожает и ни один из внутренних органов не пострадал".

"По состоянию на 11:00 сделали повторное КТ, которое показало, что никаких операций делать не надо ... Лично я и моя семья сделает все от себя зависящее, чтобы мальчик получил все необходимое лечение, это тот минимум, который мы можем сделать", - заявил он.

Украинская правда

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Темы: Радикальная партияДТПЧерниговская область
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