ООС: Боевики применили минометы, потерь нет

За прошедшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 21 мая.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в отчете.

На Луганщине интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на "Светлодарской дуге" - в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На Горловском направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск.

При этом, оккупанты, нарушая нормы международного права, вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево", - подчеркнули в пресс-центре.

"На Донецком направлении не падает интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино", - говорится в отчете.

По данным разведки, 3 оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.