Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики применили минометы, потерь нет

Понедельник, 21 мая 2018, 07:35
ООС: Боевики применили минометы, потерь нет

За прошедшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 21 мая.

"Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в отчете.

На Луганщине интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на "Светлодарской дуге" - в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На Горловском направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск.

При этом, оккупанты, нарушая нормы международного права, вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево", - подчеркнули в пресс-центре.

"На Донецком направлении не падает интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино", - говорится в отчете.

По данным разведки, 3 оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.

Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: