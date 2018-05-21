На Донбасі взяли в полон трьох бойовиків

Українські військові впіймали на Донбасі трьох бойовиків зі зброєю, терористів передали СБУ.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Бойовиків спіймали пізно ввечері 20 травня, коли розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону "Донбас" виконувала бойове завдання в тилу противника.

"У ході ведення рейду, був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою, одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Затриманих бойовиків і їхню особисту зброю передали співробітникам СБУ зі складу Об’єднаних сил.

Слідчі дії тривають.