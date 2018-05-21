На Донбассе взяли в плен трех боевиков

Украинские военные поймали на Донбассе трех боевиков с оружием, террористов передали СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Боевиков схватили поздно вечером 20 мая, когда разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" выполняла боевую задачу в тылу противника.

"В ходе ведения рейда, был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трое захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Задержанных боевиков и их личное оружие передали сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил.

Следственные действия продолжаются.