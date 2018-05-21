Гриценко: Порошенко готує проти мене спецоперацію

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що президент Петро Порошенко спланував і дав команду розпочати проти нього спецоперацію.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, генерал Служби безпеки Віктор Трепак публічно попередив його про чергову "спецоперацію Банковоі", яка нібито готується з метою дискредитації і недопущення його до участі у президентських виборах.

"Це дійсно правда, таку операцію Порошенко спланував і дав команду розпочати ближчим часом, можливо, вже цього тижня. Склад організованого злочинного угруповання мені відомий (залишилися ще чесні люди і в АП, і в РНБО, і в ГПУ, і в СБУ). Глава ОЗУ, він же замовник - Порошенко. Організатор - Турчинов. Головний виконавець - Пашинський", - написав Гриценко.

"Виконавці в медійному просторі - депутати Вінник (БПП) і Береза (НФ)", - додав він.

Гриценко зазначив, що йому відомі і виконавці у правоохоронних органах, але не став називати їхніх прізвищ.

В свою чергу раніше Трепак написав у Facebook, що в Україні де-факто вже розпочалась президентська виборча кампанія, яка плавно переходить у "гарячу" фазу.

За його словами, нинішня влада держави "нищитиме реальних опонентів" на пост президента.

Він зазначив, що наразі основна увага Банкової прикута до іншого можливого кандидата в президенти – лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Трепак заявив, що владу нібито стурбували останні результати соціологічних досліджень, які фіксують досить "високий особистий рейтинг цього політика" та "зростання його електоральних симпатій".

"Провладні політтехнологи добре розуміють, що якщо так буде продовжуватись, то Гриценко цілком може вийти на перші позиції президентських перегонів", - написав екс-співробітник СБУ.

"В основу дискредитації Гриценка буде покладено кримінальне провадження стосовно нього з повідомленням підозри у вчиненні корисливих посадових зловживань на посаді Міністра оборони (2005-2007 рр.)", - розповів він.

Він пояснив, що за планом першим має "включитися" профільний комітет ВР, який опікується питаннями оборони і безпеки, який має ініціювати відповідні перевірки "за зверненнями" з використанням депутатських та парламентських можливостей.

А далі, за словами Трепака, за роботу мають взятися контрольовані правоохоронні органи.

"Уся ця діяльність супроводжуватиметься широким інформаційним висвітленням з потрібними акцентами, які розставлятимуть відомі провладні спікери (наразі вони визначені)", - додав він.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Так, за Тимошенко проголосували б 16,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився.

Далі йдуть – Анатолій Гриценко (12,7%), Олег Ляшко та Петро Порошенко (по 12,2%), Володимир Зеленський (10,8%) і Святослав Вакарчук (9,6%).

Також повідомлялося, що серед громадсько-політичних діячів найкраще ставлення серед населення України мають шоумен Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук.

До Зеленського позитивно ставляться 40% опитаних, нейтрально – 41% і негативно – 11%, до Вакарчука позитивно – 38%, нейтрально – 42%, негативно – 12%.

Позитивний баланс ставлення також має Анатолій Гриценко (позитивно – 24%, нейтрально – 37%, негативно – 21%).