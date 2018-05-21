Гриценко: Порошенко готовит против меня спецоперацию

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что президент Петр Порошенко спланировал и дал команду начать против него спецоперацию.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, генерал Службы безопасности Виктор Трепак публично предупредил его об очередной "спецоперации Банковой", которая якобы готовится с целью дискредитации и недопущения его к участию в президентских выборах.

"Это действительно правда, такую ​​операцию Порошенко спланировал и дал команду начать в ближайшее время, возможно, уже на этой неделе. Состав организованной преступной группировки мне известен (остались еще честные люди и в АП, и в СНБО, и в ГПУ, и в СБУ). глава ОЗУ, он же заказчик - Порошенко. Организатор - Турчинов. Главный исполнитель - Пашинский", - написал Гриценко.

"Исполнители в медийном пространстве - депутаты Винник (БПП) и Береза ​​(НФ)", - добавил он.

Гриценко отметил, что ему известны и исполнители в правоохранительных органах, но не стал называть их фамилий.

В свою очередь ранее Трепак написал в Facebook, что в Украине де-факто уже началась президентская избирательная кампания, которая плавно переходит в "горячую" фазу.

По его словам, нынешняя власть государства "уничтожать реальных оппонентов" на пост президента.

Он отметил, что сейчас основное внимание Банковой приковано к другому возможному кандидату в президенты - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко.

Трепак заявил, что власть якобы обеспокоили последние результаты социологических исследований, которые фиксируют достаточно "высокий личный рейтинг этого политика" и "рост его электоральных симпатий".

"Провластные политтехнологи хорошо понимают, что если так будет продолжаться, то Гриценко вполне может выйти на первые позиции президентской гонки", - написал экс-сотрудник СБУ.

"В основу дискредитации Гриценко будет положено уголовное производство в отношении него с сообщением подозрения в совершении корыстных должностных злоупотреблений на должности Министра обороны (2005-2007 гг.)", - рассказал он.

Он пояснил, что по плану первым должен "включиться" профильный комитет ВР, который занимается вопросами обороны и безопасности, который должен инициировать соответствующие проверки "по обращениям" с использованием депутатских и парламентских возможностей.

А дальше, по словам Трепака, за работу должны взяться контролируемые правоохранительные органы.

"Вся эта деятельность будет сопровождаться широким информационным освещением с нужными акцентами, которые будут расставлять известные провластные спикеры (сейчас они определены)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Киевского международного института социологии, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 16,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

Далее идут - Анатолий Гриценко (12,7%), Олег Ляшко и Петр Порошенко (по 12,2%), Владимир Зеленский (10,8%) и Святослав Вакарчук (9,6%).

Также сообщалось, что среди общественно-политических деятелей лучше отношение среди населения Украины имеют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

К Зеленскому положительно относятся 40% опрошенных, нейтрально - 41% и негативно - 11%, в Вакарчука положительно - 38%, нейтрально - 42%, отрицательно - 12%.

Положительный баланс отношения имеет также Анатолий Гриценко (положительно - 24%, нейтрально - 37%, отрицательно - 21%).