ООС: з початку доби бойовики 12 разів стріляли по українських позиціях

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Понеділок, 21 травня 2018, 13:05

Станом на 9 ранку понеділка підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 12  обстрілів українських оборонних позицій зі сторони бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Вночі та зранку ворог вів обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм по оборонцям Троїцького, Водяного, та двічі — по захисниках Залізного. Наші військові нарахували розриви понад 30 мін", - йдеться в звіті.

Вогонь з гранатометів та стрілецької зброї бойовики застосовували в бік українських опорних пунктів поблизу н.п. Гнутове, Водяне, Павлопіль, Широкине та Піски.

По Гнутовому та Водяному стріляли з БМП.

За даними ООС, внаслідок ворожих обстрілів втрат немає.

Крім того бойовики обстріляли стару частину Авдіївки.

 

Обстріл стався 21 травня близько 5 ранку.

"Внаслідок влучення снаряду пошкоджено приватний будинок. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає", - повідомили в поліції донецької області.

 

Упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

 

Українська правда
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