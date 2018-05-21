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ООС: с начала суток боевики 12 раз стреляли по украинским позициям

Понедельник, 21 мая 2018, 13:05

По состоянию на 9 утра понедельника подразделения Объединенных сил зафиксировали 12 обстрелов украинских оборонных позиций со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночью и утром противник вел обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм по защитникам Троицкого, Водяного, и дважды - по защитниках Железного. Наши военные насчитали разрывы более 30 мин", - говорится в отчете.

Огонь из гранатометов и стрелкового оружия боевики применяли в сторону украинских опорных пунктов вблизи н.п. Гнутово, Водяное, Павлополь, Широкино и Пески.

По Гнутово и Водяном стреляли из БМП.

По данным ООС, в результате вражеских обстрелов потерь нет.

Кроме того боевики обстреляли старую часть Авдеевки.

 

Обстрел произошел 21 мая около 5 утра.

"В результате попадания снаряда поврежден частный дом. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - сообщили в полиции донецкой области.

 

За прошедшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 19 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

 

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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