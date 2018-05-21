Рабінович подав до суду на АРМА через майно Льовочкіна

Нардеп Вадим Рабінович подав позов до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, третіми особами в позові значаться Сергій та Юлія Льовочкіни.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

Зазначається, що Рабінович просить суд визнати незаконною бездіяльність Нацагенства, яка полягає у невжитті заходів з ідентифікації, вистежування, заморожування і арешту двох домоволодінь розташованих у Сен Жан Кап Фера.

"Позивач просить також суд зобов’язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вжити заходів щодо заморожування та арешту цих домоволодінь", - сказано у повідомленні.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро долучило до провадження за фактом незаконного збагачення народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна документи щодо арешту його французьких активів, надані нардепом Вадимом Рабіновичем.

Раніше під час прес-конференції нардеп від "Опоблоку" Вадим Рабінович заявив, що суд в Ніцці за його позовом "заарештував маєток родини Льовочкіних".

За його словами, арешти було накладено на маєтки вартістю в 40 та 10 мільйонів євро. Арештоване майно зареєстровано на компанії Glorietta Investments та SCI, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Льовочкіна. В одному з цих маєтків, згідно з даними французького суду, проживає подружжя Льовочкіних.

В прес-службі Льовочкіна заявили, що повідомлення про арешт його закордонних активів не відповідає дійсності.