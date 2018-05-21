Рабинович подал в суд на АРМА из-за имущества Левочкина

Нардеп Вадим Рабинович подал иск на Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, третьими лицами в иске значатся Сергей и Юлия Левочкины.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что Рабинович просит суд признать незаконным бездействие Нацагентства, которое заключается в непринятии мер по идентификации, выслеживании, замораживании и аресте двух домовладений расположенных в Сен Жан Кап Фера.

"Истец просит также суд обязать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений принять меры по замораживанию и аресту этих домовладений", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро приобщило к производству по факту незаконного обогащения народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина документы об аресте его французских активов, предоставленные нардепом Вадимом Рабиновичем.

Ранее во время пресс-конференции нардеп от "Оппоблока" Вадим Рабинович заявил, что суд в Ницце по его иску "арестовал поместье семьи Левочкиных".

По его словам, аресты были наложены на имения стоимостью в 40 и 10 миллионов евро. Арестованное имущество зарегистрировано на компании Glorietta Investments и SCI, конечным бенефициаром которых является жена Левочкина. В одном из этих имений, по данным французского суда, проживают супруги Левочкины.

В пресс-службе Левочкина заявили, что сообщение об аресте его зарубежных активов не соответствует действительности.