В Николаевской школе распылили неизвестное вещество: госпитализировали 37 детей

С Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас 37 детей госпитализированы и их жизни ничего не угрожает", - написала она.

В службе чрезвычайных ситуаций области сначала сообщали о 32 госпитализированных.

"Из школы эвакуировано около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", - сообщили в спасательной службе.

Позже в ведомстве обновили информацию.

"Для медицинского осмотра до 2-й городской детской больницы доставлены 36 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей", - пояснили спасатели.

Специалисты провели соответствующие замеры и опасных веществ не обнаружили.

Продолжаются работы по обследованию здания.

Также на месте работают бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

В полиции Николаевской области начали расследование происшествия.

"Информация по данному факту внесена в журнал единого учета", - сообщили правоохранители.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).