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У зіткненні з диверсантами загинули 2 бійців ООС, 4 поранено

Понеділок, 21 травня 2018, 15:51
У зіткненні з диверсантами загинули 2 бійців ООС, 4 поранено

В результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою загинули 2 українських військових, ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє 21 травня прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Близько 5 ранку на південній околиці села Південне була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 осіб. Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехват ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України", – йдеться в повідомленні.

В штабі зазначають, що в результаті боєзіткнення ворог поніс значні втрати і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти.

"На жаль, під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє наших побратимів. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", – йдеться в повідомленні.

В штабі зазначають, що противник активізувався по всіх напрямках, уздовж всієї лінії зіткнення.

Зокрема ворог не полишає спроб вибити підрозділи Королівської бригади ЗСУ зі звільненого нещодавно населеного пункту Південне (Чигирі), що належить до зони відповідальності України.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбас
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