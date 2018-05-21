У зіткненні з диверсантами загинули 2 бійців ООС, 4 поранено

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Понеділок, 21 травня 2018, 15:51

В результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою загинули 2 українських військових, ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє 21 травня прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Близько 5 ранку на південній околиці села Південне була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 осіб. Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехват ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України", – йдеться в повідомленні.

В штабі зазначають, що в результаті боєзіткнення ворог поніс значні втрати і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти.

"На жаль, під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє наших побратимів. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", – йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донбас
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