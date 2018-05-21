В столкновении с диверсантами погибли 2 бойцов ООС, 4 ранены

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Понедельник, 21 мая 2018, 15:51

В результате боевого столкновения с вражнской диверсионно-разведывательной группой погибли 2 украинских военных, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает 21 мая пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Около 5 утра на южной окраине села Южное была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионной резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что в результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти.

"К сожалению, во время боестолкновения от огня врага погибли двое наших собратьев. Один из них - командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Осколочные ранения получили также 4 военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что противник активизировался по всем направлениям, вдоль всей линии соприкосновения.

В частности враг не оставляет попыток выбить подразделения Королевской бригады ВСУ из освобожденного недавно населенного пункта Южное (Чигири), что относится к зоне ответственности Украины.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс
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