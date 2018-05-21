Захист просить читати обвинувачення Насірова з тире та дробами

Суд відмовив захисту екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у відводі прокурора.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"Суд відмовив стороні захисту у відводі прокурора, який, на думку САП, був необґрунтований і спрямований на затягування судового засідання та втрату часу на зачитування обвинувального акту", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що після розгляду клопотання прокурор продовжив зачитувати обвинувальний акт.

"Відзначаємо, що сторона захисту висунула вимогу читати з вказанням тире, дробів, вихідних номерів", – додають в САП.

Прокуратура також повідомила, що наразі зачитано 245 сторінок обвинувального акту.

Як відомо, на вимогу сторони захисту, звинувачення має зачитати весь текст обвинувального акту, який містить 780 сторінок

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

В ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Наразі досудове слідство вже завершене. 6 грудня суд почав розглядати справу по суті.

16 травня суд продовжив обов’язки, покладені Насірова, та наказав повернути йому паспорт.

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив Романа Насірова.

Сам екс-фіскал просить суд поновити його на посаді голови ДФС.