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Защита просит читать обвинение Насирова с тире и дробями

Понедельник, 21 мая 2018, 17:23

Суд отказал защите экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в отводе прокурора.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Суд отказал стороне защиты в отводе прокурора, который, по мнению САП, был необоснован и направлен на затягивание судебного заседания и потерю времени на зачитывание обвинительного акта", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после рассмотрения ходатайства прокурор продолжил зачитывать обвинительный акт.

"Отмечаем, что сторона защиты потребовала читать с указанием тире, дробей, исходящих номеров", – добавляют в САП.

Прокуратура также сообщила, что сейчас зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Как известно, по требованию стороны защиты, обвинение должно зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресеченияв виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по сути.

16 мая суд продлил обязанности, возложенные Насирова, и приказал вернуть ему паспорт.

Кабинет министров на своем заседании 31 января уволил Романа Насирова.

Сам экс-фискал просит суд восстановить его в должности главы ДФС.

Темы: Насировсуд
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