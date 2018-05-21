Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Кернеса: суд тривав 15 хвилин

Понеділок, 21 травня 2018, 23:10

Засідання Київського райсуду Полтави у справі мера Харкова Геннадія Кернеса тривало 15 хвилин, бо не з'явилися свідки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на суд.

"Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді. На минулому засіданні суддя Антонов зобов'язав обидві сторони процесу забезпечити явку свідків. Своїх свідків повинні доставити і сторона захисту, і сторона звинувачення. Планувалося також вивчити докази захисту. Проте засідання закінчилося через 15 хвилин: жоден зі свідків не з'явився", - розповіли в суді.

Сторона захисту в своєму клопотанні надала інформацію про 7 свідків.

"Вони всі співробітники прокуратури або поліції. Захист просить суд направити їм повістки для явки в суд. Також залишаються не допитаними 9 свідків з боку держобвинувачення", - зазначили представники суду.

Наступне засідання призначене на 29 травня.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку євромайдан в Харкові. У той же день депутат Харківської облради від ВО "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю" Національ".

Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу і про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.

2 квітня 2015 року ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

"Українська правда" у Threads

Теми: КернессудМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Кернес
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА
Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: