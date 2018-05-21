Справа Кернеса: суд тривав 15 хвилин

Засідання Київського райсуду Полтави у справі мера Харкова Геннадія Кернеса тривало 15 хвилин, бо не з'явилися свідки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на суд.

"Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді. На минулому засіданні суддя Антонов зобов'язав обидві сторони процесу забезпечити явку свідків. Своїх свідків повинні доставити і сторона захисту, і сторона звинувачення. Планувалося також вивчити докази захисту. Проте засідання закінчилося через 15 хвилин: жоден зі свідків не з'явився", - розповіли в суді.

Сторона захисту в своєму клопотанні надала інформацію про 7 свідків.

"Вони всі співробітники прокуратури або поліції. Захист просить суд направити їм повістки для явки в суд. Також залишаються не допитаними 9 свідків з боку держобвинувачення", - зазначили представники суду.

Наступне засідання призначене на 29 травня.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку євромайдан в Харкові. У той же день депутат Харківської облради від ВО "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю" Національ".



Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.



2 березня 2015 року Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу і про завершення досудового розслідування.



26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.



2 квітня 2015 року ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.