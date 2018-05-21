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Дело Кернеса: суд длился 15 минут

Понедельник, 21 мая 2018, 23:10

Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса длилось 15 минут, потому что не явились свидетели.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на суд.

"Обвиняемый Кернес и его охранники присутствовали на суде. На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения. Планировалось также изучить доказательства защиты. Однако заседание закончилось через 15 минут: ни один из свидетелей не явился", - рассказали в суде.

Сторона защиты в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелей.

"Они все сотрудники прокуратуры или полиции. Защита просит суд направить им повестки для явки в суд. Также остаются не допрошенными 9 свидетелей со стороны гособвинения", - отметили представители суда.

Следующее заседание назначено на 29 мая.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета от ВО "Батькивщина" Иван Варченко заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Темы: КернессудМайдан
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