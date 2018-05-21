Дело Кернеса: суд длился 15 минут
Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса длилось 15 минут, потому что не явились свидетели.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на суд.
"Обвиняемый Кернес и его охранники присутствовали на суде. На прошлом заседании судья Антонов обязал обе стороны процесса обеспечить явку свидетелей. Своих свидетелей должны доставить и сторона защиты, и сторона обвинения. Планировалось также изучить доказательства защиты. Однако заседание закончилось через 15 минут: ни один из свидетелей не явился", - рассказали в суде.
Сторона защиты в своем ходатайстве предоставила информацию о 7 свидетелей.
"Они все сотрудники прокуратуры или полиции. Защита просит суд направить им повестки для явки в суд. Также остаются не допрошенными 9 свидетелей со стороны гособвинения", - отметили представители суда.
Следующее заседание назначено на 29 мая.
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета от ВО "Батькивщина" Иван Варченко заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".
Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса и о завершении досудебного расследования.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.