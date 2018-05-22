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Пенс порадив Кім Чен Ину не грати з Трампом

Вівторок, 22 травня 2018, 05:18

Президент США Дональд Трамп готовий відмовитися від саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, запланованим на наступний місяць.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, пише Reuters.

Північній Кореї не слід домагатися поступок з боку Сполучених Штатів за обіцянки, які вона не має наміру стримати, сказав Пенс.

"Було б великою помилкою для Кім Чен Ина думати, що він може грати з Дональдом Трампом", - заявив Пенс.

Коли його запитали, чи може Трамп все ж відмовитися від саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі, він відповів ствердно.

Раніше Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня в Сінгапурі.

Як повідомлялося, Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.

Переговори мали відбутися на південній стороні села Пханмунджом, яке є місцем для проведення переговорів між урядами обох країн Корейського півострова.

Планувалося, що на переговорах мова піде про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами двох країн.

Перед цим, 27 квітня, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, і досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.

Теми: КНДРСШАТрамп
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