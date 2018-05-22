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Пенс посоветовал Ким Чен Ыну не играть с Трампом

Вторник, 22 мая 2018, 05:18

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированным на следующий месяц.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет Reuters.

Северной Корее не следует добиваться уступок со стороны Соединенных Штатов за обещания, которые она не намерена сдержать, сказал Пенс.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может играть с Дональдом Трампом", - заявил Пенс.

Когда его спросили, может ли Трамп все же отказаться от саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, он ответил утвердительно.

Ранее Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, запланированные на 12 июня в Сингапуре.

Как сообщалось, Северная Корея отменила запланированные переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за проведения совместных военных учений Сеула и Вашингтона.

Переговоры должны были состояться на южной стороне села Пханмунджом, которое является местом для проведения переговоров между правительствами обеих стран Корейского полуострова.

Планировалось, что на переговорах речь пойдет о дальнейших мерах, которые обсуждались на предыдущем саммите между лидерами двух стран.

Перед этим, 27 апреля, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Темы: КНДРСШАТрамп
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