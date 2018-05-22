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Розвідка США: Хвалена путінська ракета з ядерним двигуном провалила всі тести

Вівторок, 22 травня 2018, 06:18
Розвідка США: Хвалена путінська ракета з ядерним двигуном провалила всі тести

Нова російська ядерна ракета, яка як заявлялося, має необмежений радіус дії, наразі провалила всі випробування.

Про це повідомляють джерела, знайомі зі звітом розвідки США щодо програм озброєння, пише CNBC.

На початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що в його країні з'явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії. Однак, за словами джерел, які говорили з CNBC на умовах анонімності, крилата ракета була протестована чотири рази в період з листопада по лютий і кожен раз провально.

Розвідка прийшла до висновку, що найдовший випробувальний політ тривав всього більше двох хвилин, а ракета пролетіла 22 милі, перш ніж втратити контроль і розбитися. Найкоротший тест тривав чотири секунди, коли ракета пролетіла п'ять миль.

Зброя, яка знаходиться в розробці з початку 2000-х років, як вважають, використовує бензиновий двигун для зльоту, а потім перемикається на ядерний двигун для польоту.

Випробування, мабуть, показали, що ядерний двигун крилатої ракети не запустився і зброя не змогла досягти здатності необмеженого польоту, яким хвалився Путін.

Джерела повідомили, що накази проводити тести були віддані високопоставленими кремлівськими чиновниками, незважаючи на заперечення інженерів, які висловили стурбованість з приводу того, що система досі перебуває в зародковому стані.

При цьому CNBC повідомляють, що інша російська ракета з ядерною боєголовкою пройшла два успішних випробування і буде готова для озброєння армії до 2020 року. Відзначається, що в даний час у США немає захисту від цієї зброї.

Як повідомлялося 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "на ім’я планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАядерна зброя
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