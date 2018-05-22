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Разведка США: Хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты

Вторник, 22 мая 2018, 06:18
Разведка США: Хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты

Новая российская ядерная ракета, которая как заявлялось, имеет неограниченный радиус действия, пока провалила все испытания.

Об этом сообщают источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружения, пишет CNBC.

В начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что в его стране появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия. Однако, по словам источников, которые говорили с CNBC на условиях анонимности, крылатая ракета была протестирована четыре раза в период с ноября по февраль и каждый раз провально.

Разведка пришла к выводу, что самый длинный испытательный полет длился всего более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самый короткий тест длился четыре секунды, когда ракета пролетела пять миль.

Оружие, которое находится в разработке с начала 2000-х годов, как полагают, использует бензиновый двигатель для взлета, а затем переключается на ядерный двигатель для полета.

Испытания, по-видимому, показали, что ядерный двигатель крылатой ракеты не запустился и оружие не смогло достичь способности неограниченного полета, которым хвастался Путин.

Источники сообщили, что приказы проводить тесты были отданы высокопоставленными кремлевскими чиновниками, несмотря на возражения инженеров, которые выразили обеспокоенность в связи с тем, что система все еще находится в зачаточном состоянии.

При этом CNBC сообщают, что другая российская ракета с ядерной боеголовкой прошла два успешных испытания и будет готова для вооружения аримии к 2020 году. Отмечается, что в настоящее время у США нет защиты от этого оружия.

Как сообщалось 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Темы: РосcияСШАядерное оружие
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