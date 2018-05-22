Разведка США: Хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты

Новая российская ядерная ракета, которая как заявлялось, имеет неограниченный радиус действия, пока провалила все испытания.

Об этом сообщают источники знакомые с отчетом разведки США по программе вооружения, пишет CNBC.

В начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что в его стране появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия. Однако, по словам источников, которые говорили с CNBC на условиях анонимности, крылатая ракета была протестирована четыре раза в период с ноября по февраль и каждый раз провально.

Разведка пришла к выводу, что самый длинный испытательный полет длился всего более двух минут, а ракета пролетела 22 мили, прежде чем потерять контроль и разбиться. Самый короткий тест длился четыре секунды, когда ракета пролетела пять миль.

Оружие, которое находится в разработке с начала 2000-х годов, как полагают, использует двигатель с бензиновым двигателем для взлета, а затем переключается на ядерный двигатель для полета.

Испытания, по-видимому, показали, что ядерный двигатель крылатой ракеты не запустился и оружие не смогло достичь способности неограниченного полета, которым хвастался Путин.

Источники сообщили, что приказы проводить тесты были отданы высокопоставленными кремлевскими чиновниками, несмотря на возражения инженеров, которые выразили озабоченность по поводу того, что система все еще находится в зачаточном состоянии.

При этом CNBC сообщают, что другая российская ракета с ядерной боеголовкой прошла два успешных испытания и будет готова для вооружения аримии к 2020 году. Отмечается, что в настоящее время у США нет защиты от этого оружия.

Как сообщалось 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.