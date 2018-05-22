Бойцы ОС не сдали освобожденное Пивденное боевикам – потери с двух сторон

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 21 мая, российско-оккупационные войска, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

На Луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое.

На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Пивденное (Южное), Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка.

У Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились.

По данным совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник 21 мая вечером выпустил 13 мин по населенному пункту Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

В течение суток, противник, атакуя с трех направлений, пытался вытеснить украинских воинов из освобожденного Пивденного (Южного). При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по г. Торецку.

Во время боевых действий 2 бойцов ВСУ погибли и 9 были ранены. Как сообщается, всех раненых эвакуировали в госпиталь где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористических войск.

С начала текущих суток, 22 мая, потерь нет.