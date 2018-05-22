Cправу проти ще двох екс-"беркутівців" передали в суд

Департамент спецрозслідувань ГПУ спрямував у суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх міліціонерів полку особливого призначення "Беркут".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

21 травня справу було скеровано до Шевченківського районного суду.

Один з них є діючим співробітником поліції та помічником народного депутата України на громадських засадах.

Колишніх "беркутівців" обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями.

Екс-співробітників "Беркута" звинувачують у розстрілі 39 учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, кількість "екс-беркутівців"у структурі нинішніх спеціальних сил поліції наразі складає трохи менше 30%.

У березні-квітні 2014 року правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-співробітників "Беркута" Сергія Зінченка і Павла Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою у вбивствах на Інститутській. У вересні 2014 року Садовника суд відпустив під домашній арешт, а у жовтні він втік.

Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство екс-командиру "Беркута" Садовнику та 9 екс-бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів Євромайдану на Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Разом з тим у Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського.

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