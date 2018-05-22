Дело против еще двух экс-"беркутовцев" передали в суд

Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

21 мая дело было направлено в Шевченковский районный суд.

Один из них является действующим сотрудником полиции и помощником народного депутата Украины на общественных началах.

Бывших "беркутовцев" обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Как сообщалось, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, количество "экс-беркутовцев" в структуре нынешних специальных сил полиции составляет чуть менее 30%.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.

Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута"Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Вместе с тем в Святошинском суде рассматривается дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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