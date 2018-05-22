ООС: в штабі уточнили стан 9 поранених бійців

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Вівторок, 22 травня 2018, 13:13

За добу 21 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил 2 військових загинули, ще 9 отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

В результаті бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника поблизу населеного пункту Південне та шквального вогню противника, героїчно загинули військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила – молодший сержант Андрій Маслов (1987 р.н.) та солдат В’ячеслав Куцмай (1986 р.н.).

Зазначається, що 21 травня у Андрія Маслова був день народження.

Крім цього внаслідок бойового зіткнення та ворожого обстрілу осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Їх доставили до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я усіх чотирьох бійців – задовільний.

Ще 5 українських військових отримали поранення на інших позиціях внаслідок ворожих обстрілів.

Стан здоров’я одного з них – середньої важкості, інших військових – задовільний.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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