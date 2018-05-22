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ООС: в штабе уточнили состояние 9 раненых бойцов

Вторник, 22 мая 2018, 13:13

За сутки 21 мая в зоне проведения операции Объединенных сил 2 военных погибли, еще 9 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

В результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника вблизи населенного пункта Южное и шквального огня противника, героически погибли военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила - младший сержант Андрей Маслов (1987 г.р.) и солдат Вячеслав Куцмай (1986 г.р.).

Отмечается, что 21 мая у Андрея Маслова был день рождения.

Кроме этого в результате боевого столкновения и вражеского обстрела осколочные ранения получили также 4 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. Их доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья всех четырех бойцов – удовлетворительное.

Еще 5 украинских военных получили ранения на других позициях в результате вражеских обстрелов.

Состояние здоровья одного из них - средней тяжести, других военных - удовлетворительное.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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