ООС: в штабе уточнили состояние 9 раненых бойцов
За сутки 21 мая в зоне проведения операции Объединенных сил 2 военных погибли, еще 9 получили ранения.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
В результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника вблизи населенного пункта Южное и шквального огня противника, героически погибли военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила - младший сержант Андрей Маслов (1987 г.р.) и солдат Вячеслав Куцмай (1986 г.р.).
Отмечается, что 21 мая у Андрея Маслова был день рождения.
Кроме этого в результате боевого столкновения и вражеского обстрела осколочные ранения получили также 4 военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. Их доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья всех четырех бойцов – удовлетворительное.
Еще 5 украинских военных получили ранения на других позициях в результате вражеских обстрелов.
Состояние здоровья одного из них - средней тяжести, других военных - удовлетворительное.