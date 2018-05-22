У справі про договірні матчі фігурує близько 50 осіб – джерела

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Вівторок, 22 травня 2018, 14:23

У справі про організацію договірних матчів в українському футболі фігурує близько 50 осіб.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, підставою для проведення слідчих дій по цій справі стали матеріали Комітету з етики і чесної гри Федерації футболу України, які були передані в правоохоронні органи.

За інформацією джерел УП, обшуки були проведені як мінімум у чотирьох арбітрів, які обслуговують ігри українського футболу та у кількох тренерів.

Фігурантами справи також виступають кілька президентів футбольних клубів.

У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів.

Як повідомлялося, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.

Українська правда
Теми: футбол корупція
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