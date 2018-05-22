У справі про договірні матчі фігурує близько 50 осіб – джерела

У справі про організацію договірних матчів в українському футболі фігурує близько 50 осіб.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, підставою для проведення слідчих дій по цій справі стали матеріали Комітету з етики і чесної гри Федерації футболу України, які були передані в правоохоронні органи.

За інформацією джерел УП, обшуки були проведені як мінімум у чотирьох арбітрів, які обслуговують ігри українського футболу та у кількох тренерів.

Фігурантами справи також виступають кілька президентів футбольних клубів.

У вівторок о 15-тій очікується спільний брифінг правоохоронних органів.

Як повідомлялося, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.