В деле о договорных матчах фигурирует около 50 человек – источники
По делу об организации договорных матчей в украинском футболе фигурирует около 50 человек.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.
По словам собеседников, основанием для проведения следственных действий по этому делу стали материалы Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины, которые были переданы в правоохранительные органы.
По информации источников УП, обыски были проведены как минимум у четырех арбитров, обслуживающих игры украинского футбола и у нескольких тренеров.
Фигурантами дела также выступают несколько президентов футбольных клубов.
Во вторник в 15 часов ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.
Как сообщалось, в Украине началась спецоперация по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.
В 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.
Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающаяся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.