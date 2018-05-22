В деле о договорных матчах фигурирует около 50 человек – источники

По делу об организации договорных матчей в украинском футболе фигурирует около 50 человек.



Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.



По словам собеседников, основанием для проведения следственных действий по этому делу стали материалы Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины, которые были переданы в правоохранительные органы.



По информации источников УП, обыски были проведены как минимум у четырех арбитров, обслуживающих игры украинского футбола и у нескольких тренеров.



Фигурантами дела также выступают несколько президентов футбольных клубов.



Во вторник в 15 часов ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.



Как сообщалось, в Украине началась спецоперация по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.



В 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.



Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающаяся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.