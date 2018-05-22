В деле о договорных матчах фигурирует около 50 человек – источники

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Вторник, 22 мая 2018, 14:23

По делу об организации договорных матчей в украинском футболе фигурирует около 50 человек.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По словам собеседников, основанием для проведения следственных действий по этому делу стали материалы Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины, которые были переданы в правоохранительные органы.

По информации источников УП, обыски были проведены как минимум у четырех арбитров, обслуживающих игры украинского футбола и у нескольких тренеров.

Фигурантами дела также выступают несколько президентов футбольных клубов.

Во вторник в 15 часов ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.

Как сообщалось, в Украине началась спецоперация по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.

В 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.

Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающаяся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.

Украинская правда
Темы: футбол коррупция
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