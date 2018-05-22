В реєстрі боржників зі сплати аліментів – понад 13 тисяч жінок

Понад 13 тисяч жінок зареєстровано в статусі "боржник по аліментах", що становить 8% від загальної кількості зареєстрованих боржників.

Про це "Укрінформу" повідомила директор з комунікаціяй Opendatabot Дарина Даниленко.

"Список людей, які не сплачують аліменти, публікується на сайті Міністерства юстиції. Туди потрапляють батьки, які більше 6 місяців не сплачували аліменти. Боржниками по аліментах зазвичай стають чоловіки, але в реєстрі є і понад 13 тисяч жінок, це майже 8 відсотків", –– зазначила вона.

Водночас, за словами Даниленко, в Україні справи про ухилення від аліментів майже не доходять до судів.

"З усіх справ про аліменти – лише 2% стосуються ухилень від виплат", - додала вона.

6 лютого набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.

Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

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За перші два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів.