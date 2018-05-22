Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В реєстрі боржників зі сплати аліментів – понад 13 тисяч жінок

Вівторок, 22 травня 2018, 14:47

Понад 13 тисяч жінок зареєстровано в статусі "боржник по аліментах", що становить 8% від загальної кількості зареєстрованих боржників.

Про це "Укрінформу" повідомила директор з комунікаціяй Opendatabot Дарина Даниленко.

"Список людей, які не сплачують аліменти, публікується на сайті Міністерства юстиції. Туди потрапляють батьки, які більше 6 місяців не сплачували аліменти. Боржниками по аліментах зазвичай стають чоловіки, але в реєстрі є і понад 13 тисяч жінок, це майже 8 відсотків", –– зазначила вона.

Водночас, за словами Даниленко, в Україні справи про ухилення від аліментів майже не доходять до судів.

"З усіх справ про аліменти – лише 2% стосуються ухилень від виплат", - додала вона.

6 лютого набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців.

Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи" для порушника.

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які не сплачують аліменти.

Читайте також Без авто, розваг і відпочинку: що чекатиме на батьків, які не хочуть сплачувати аліменти

За перші два місяці дії закону про примусову сплату аліментів Міністерство юстиції України видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів.

Теми: Мін'юст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: