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В реестре должников по уплате алиментов - более 13 тысяч женщин

Вторник, 22 мая 2018, 14:47

Более 13 тысяч женщин зарегистрированы в статусе "должник по алиментам", что составляет 8% от общего количества зарегистрированных должников.

Об этом "Укринформу" сообщила директор по комуникацияй Opendatabot Дарья Даниленко.

"Список людей, которые не платят алименты, публикуется на сайте Министерства юстиции. Туда попадают родители, которые более 6 месяцев не платили алименты. Должниками по алиментам обычно становятся мужчины, но в реестре есть и более 13 тысяч женщин, это почти 8 процентов", – отметила она.

Однако, по словам Даниленко, в Украине дела об уклонении от уплаты алиментов почти не доходят до судов.

"Из всех дел об алиментах – всего 2% касаются уклонения от выплат", – добавила она.

6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.

Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

Ранее Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

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За первые два месяца действия закона о принудительной уплате алиментов Министерство юстиции Украины выдало 116 тыс. запретов на выезд за границу и вождение авто из-за задолженности по алиментам.

Темы: Минюст
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