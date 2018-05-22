Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція вирішила лишити фігурантів "футбольної" справи на волі

Вівторок, 22 травня 2018, 16:00

Поліція вважає, що влаштування договірних матчів – це не та категорія злочину, щоб на цьому етапі слідства брати під варту підозрюваних.

Про це, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу у вівторок, повідомив заступник голови Нацполіції Ігор Купранець.

"Стосовно затримань, то і санкції статей, і категорія злочинів, і кількість вчинених епізодів – ми не бачимо необхідності сьогодні затримувати людей, кидати їх в камери", - сказав він.

Чиновник наголосив, що для поліції важливіше "фактичне притягнення до відповідальності і знищення цієї історії в українському футболі як такої".

Як повідомлялося, правоохоронці викрили 35 футбольних клубів України, що були залучені до організації договірних футбольних матчів.

За їхніми даними, "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік.

У справі про організацію договірних матчів фігурує близько 50 осіб.

Читайте також: Гра на мільйони. Що відомо про справу договірних матчів в українському футболі

Євген Кізілов, УП

Теми: футболскандалкриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: