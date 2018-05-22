Поліція вирішила лишити фігурантів "футбольної" справи на волі

Поліція вважає, що влаштування договірних матчів – це не та категорія злочину, щоб на цьому етапі слідства брати під варту підозрюваних.

Про це, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу у вівторок, повідомив заступник голови Нацполіції Ігор Купранець.

"Стосовно затримань, то і санкції статей, і категорія злочинів, і кількість вчинених епізодів – ми не бачимо необхідності сьогодні затримувати людей, кидати їх в камери", - сказав він.

Чиновник наголосив, що для поліції важливіше "фактичне притягнення до відповідальності і знищення цієї історії в українському футболі як такої".

Як повідомлялося, правоохоронці викрили 35 футбольних клубів України, що були залучені до організації договірних футбольних матчів.

За їхніми даними, "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік.

У справі про організацію договірних матчів фігурує близько 50 осіб.

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Євген Кізілов, УП