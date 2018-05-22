Полиция решила оставить фигурантов "футбольного" дела на свободе

Полиция заявляет, что организация договорных матчей - это не та категория преступления, чтобы на этом этапе следствия брать под стражу подозреваемых.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во вторник, сообщил заместитель главы Нацполиции Игорь Купранець.

"Что касается задержаний, то и санкции статей, и категория преступлений, и количество совершенных эпизодов - мы не видим необходимости сегодня задерживать людей, бросать их в камеры", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что для полиции важнее "фактическое привлечение к ответственности и уничтожение этой истории в украинском футболе как таковой".

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей.

По их данным, "футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.

В деле об организации договорных матчей фигурирует около 50 человек.

Евгений Кизилов, УП