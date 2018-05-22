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"Суд" в Криму залишив під арештом активіста Мемедемінова

Вівторок, 22 травня 2018, 19:43

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста та блогера Нарімана Мемедемінова, якому слідство відмовилося враховувати його українське громадянство.

Про це повідомляє "КримSOS".

"Наріман Мемедемінов брав участь в засіданні по відеозв'язку. Верховний суд відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту для Мемедемінова. Наріман залишиться під арештом до 15 серпня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

22 березня в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня.

15 травня арешт продовжили на чотири місяці, до 15 серпня.

Національна спілка журналістів України висловила стурбованість "черговим наступом на свободу слова" в анексованому Росією Криму і вимагає від Москви звільнення Мемедемінова й інших затриманих за політичними звинуваченнями.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Мемедемінова.

Українська правда
Теми: Кримкримські татарисудРосіяанексія
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